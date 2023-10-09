أبو عبيدة: قصف الاحتلال المتواصل أدى لمقتل 4 من أسراه في غزة

غزة / سما/

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إنّ القصف الإسرائيلي المتواصل منذ الليلة الماضية؛ أدى لمقتل 4 إسرائيليين تأسرهم الكتائب لديها ضمن معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فجر السبت الماضي ضد الاحتلال؛ ردًا على جرائمه المتكررة.

وأضاف "أبو عبيدة" في تصريحٍ له تلقته "سما"، أنّ قصف الاحتلال أسفر أيضًا عن استشهاد الآسرين من مقاومي كتائب القسام.

وكانت كتائب القسام، قد أكدت خلال الأيام الماضية، أنّ مقاتليها نجحوا في أسر عدد من الجنود الإسرائيليين، وتأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق القسام، لكنها لم تحدد عددهم، بينما يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن مئات المفقودين.