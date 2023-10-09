مجزرتان دمويتان في مخيمي الشاطئ وجباليا"الترنس"...

غزة / سما/

ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي ظهر اليوم الاثنين 9/10/2023 ، مجزرة كبيرة في مخيمي الشاطئ وجباليا، بعد قصف مسجد السوسي بمخيم الشاطئ، بالإضافة إلى قصف منطقة الترنس المكتظة بالمواطنين في جباليا شمال قطاع غزة".

وقال شهود عيان: إنه تم "انتشال عدد كبير من الشهداء والمصابين نتيجة القصف الإسرائيلي في منطقة الترنس". واكدت المصادر ان اكثر من 50 شهيدا تم انتشال حتى الان.

في حين أكدت المصادر الطبية أن عدد الشهداء جراء قصف مسجد السوسي بلغ 9 وعدد كبير من الإصابات، وخاصة أن المسجد يقع في منطقة مكتظة بالسكان والمنازل المتراصة.

وكانت وزارة الصحة بغزة اعلنت اليوم الاثنين 9/10/2023 عن ارتفاع حصيلة الشهداء لـ 493 مواطناً واصابة 2751 مواطنا اخر بجراح مختلفة، إجمالي حصيلة العدوان المستمر لليوم الثالث على التوالي.

ويشار الى ان المقاومة الفلسطينية أطلقت "طوفان الأقصى" يوم السبت الماصي السابع من أكتوبر ، حيث أدت العملية لمقتل 700 مستوطن وجندي "اسرائيلي " بعد تمكن المقاومة من اقتحام المستوطنات واسر المئات من الجنود .