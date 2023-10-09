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جيش الاحتلال: القتال مع حماس يتواصل في 6 مواقع داخل غلاف غزة

الإثنين 09 أكتوبر 2023 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: القتال مع حماس يتواصل في 6 مواقع داخل غلاف غزة



غزة / سما /

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أن القتال لا زال متواصلًا بين وحداته والمسلحين الفلسطينيين في 6 مناطق، فيما يعرف بغلاف غزة.

وجاء في بيان جيش الاحتلال: القتال متواصل مع مسلحين فلسطينيين في 6 مواقع في غلاف غزة، ودمرنا أكثر من 800 هدف في القطاع.

وصباح السبت الماضي، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على "إسرائيل"، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.

وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

#جيش الاحتلال #حماس #غلاف غزة

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