مصدر في حماس: قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع الاحتلال

غزة / سما /

كشف مصدر في حركة حماس، عن وساطة متقدمة تقودها قطر لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع "إسرائيل".

وقال المصدر لوكالة أنباء "شينخوا"، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الدوحة تسعى بدعم أمريكي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات اللاتي تأسرهن حماس مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون "إسرائيل".

وتابع أن قياديا في حماس أبلغ قطر عدم ممانعة الحركة إجراء الصفقة على أن تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 36 أسيرة من سجون "إسرائيل".

ولم يصدر أي بيان رسمي في قطر بشأن هذه المعلومات حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت قيام عناصر مسلحة من حماس بأسر إسرائيليات في غزة بينهن مسنات.

وذكرت مصادر إسرائيلية في وقت سابق أنه تم توثيق أكثر من 300 إسرائيلي مفقود منذ بدء جولة القتال الحالية بين حركة حماس و"إسرائيل".

ودفع ذلك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم إلى تعيين الجنرال احتياط غال هيرش مسؤولا عن قضية الأسرى والمفقودين.

وهاجم مئات المقاتلين من حماس وفصائل أخرى بلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في إطار هجوم مباغت شنته كتائب القسام الجناح العسكري لحماس السبت على "إسرائيل" وأطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى" تضمن إطلاق آلاف الصواريخ محلية الصنع وطائرات مسيرة واقتحام عشرات المسلحين البلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة.