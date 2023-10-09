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الشيكل يهوي والدولار يقفز إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات

الإثنين 09 أكتوبر 2023 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيكل يهوي والدولار يقفز إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات



القدس المحتلة / سما /

 أعلن بنك إسرائيل عن خطة استثنائية لبيع عملات أجنبية بمبلغ يصل إلى 30 مليار شيكل، وذلك لمنع انهيار الشيكل بعد الانخفاضات الحادة في سوق الأسهم.

وذكر بنك إسرائيل أن البنك سيعمل في السوق في المستقبل القريب بالقدر اللازم من أجل تهدئة تقلبات سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط المنتظم للأسواق.

وقفز سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات وتجاوز حاجز 3.9 شيكل للدولار. بعد ذلك، أعلن محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أن البنك سيبيع على الفور 30 مليار دولار، وأضاف أنه إذا لزم الأمر، سيضخ بنك إسرائيل 15 مليار دولار إضافية من خلال معاملات المبادلة.

وتم تداول الدولار بحوالي 3.9 شيكل، بزيادة قدرها أكثر من 1.3%، وقفز اليورو أيضًا بمعدل مماثل وتم تداوله بحوالي 4.12 شيكل.

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