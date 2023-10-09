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70 مسلحا حاولوا اقتحام مستوطنة خلال الليل: جيش الاحتلال يؤكد استمرار الاشتباكات بغلاف غزة

الإثنين 09 أكتوبر 2023 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
70 مسلحا حاولوا اقتحام مستوطنة خلال الليل: جيش الاحتلال يؤكد استمرار الاشتباكات بغلاف غزة



القدس المحتلة / سما /

أكد الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أن قواته لا زالت تخوض اشتباكات مسلحة مع عناصر من كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، بعد تسللهم إلى مستوطنات الغلاف مجددا.

وقال إن قوات كبيرة تخوض اشتباكات في 6 مناطق من غلاف غزة من بينها بئيري وشعار هنيغف وعلوميم ونيريم وغيرها.

وادعى أنه خلال ساعات الليل، حاول 70 مسلحا اقتحام مستوطنة بئيري وتم تصفية غالبيتهم عند الحدود، بينما تمكن بعضهم من اجتيازها وتدور اشتباكات معهم.

وأشار إلى أنه لا زال يتحقق من إمكانية وجود نفق هجومي داخل كيبوتس كفار عزة المجاور لحدود شرق مدينة غزة.

وزعم أن قواته هاجمت 500 هدف استراتيجي لحركة حماس وبعضها للجهاد الإسلامي، وأنه دمر مقار ومراكز ومكاتب لقيادات وللتحكم والسيطرة وغيرها.

فيما ذكرت قناة ريشت كان العبرية، أن عناصر حماس اقتحموا منذ بدء الأحداث يوم السبت، 20 مستوطنة، و11 موقعًا عسكريًا للجيش الإسرائيلي، واخترقوا السياج من 80 ثغرة، ويقدر عدد المقتحمين من 800 إلى 1000، وأعدت حماس هذه الخطة منذ أكثر من عام بدون أن ينضم إليها أي شريك في خطتها السرية.

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