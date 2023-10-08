  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محلل أمريكي يحدد سببا غير متوقع لفشل المخابرات الإسرائيلية في "طوفان الأقصى"

الإثنين 09 أكتوبر 2023 05:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محلل أمريكي يحدد سببا غير متوقع لفشل المخابرات الإسرائيلية في "طوفان الأقصى"



واشنطن/سما/

اعتبرالضابط السابق في المخابرات العسكرية الأمريكية سكوت ريتر، أن أحد الأخطاء الرئيسية التي ارتكبتها مخابرات إسرائيل والتي منعتها من التنبؤ بهجوم حماس، هوالتباهي بالذكاء الاصطناعي.

وكتب المحلل ريتر في مقالته المنشورة في صحيفة "كونسورتيوم نيوز": "كان الخطأ الفادح الذي ارتكبته إسرائيل هو التفاخر علنا بدور الذكاء الاصطناعي في عملية حارس الأسوار(الاسم الرمزي للعملية في قطاع غزة عام 2021)،..يبدو أن حماس تمكنت من السيطرة على تدفق المعلومات التي جمعتها إسرائيل".

ووفقا لريتر، أنفقت وحدة الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية مليارات الدولارات لجمع مجموعة واسعة من المعلومات الاستخبارية في قطاع غزة (مكالمات الهاتف الخليوي ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية)، مشيرا إلى أن "غزة هي المكان الأكثر تصويرا (ومراقبة) على هذا الكوكب، حيث أنه بفضل صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار وكاميرات المراقبة، يُقدر أنه يتم تصوير كل متر مربع من غزة كل عشر دقائق".

وأشار ضابط المخابرات السابق إلى أنه أصبح من غير الممكن معالجة مثل هذا الحجم من المعلومات والبيانات الاستخباراتية من خلال أساليب التحليل القياسية القائمة على العقل البشري، والتي اعتمدت فيها إسرائيل على الذكاء الاصطناعي، واستخدمته بنجاح ضد حماس في عملية "حارس الأسوار"،..إلا أن استخدام إسرائيل العلني لهذا النوع من الإمكانيات هو الذي  أعطى لحماس إمكانية "الذهاب إلى الظل"  في استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ومصادر الاستخبارات الأخرى .

وأشار ريتر إلى أن حماس كانت على الأرجح تحافظ على نفس المستوى من الاتصالات لتجنب إثارة شكوك العدو مع تنفيذ خطة تضليل مفصلة في نفس الوقت .

وكتب المحلل: "وبالتأكيد من المحتمل أن حماس حافظت على تحركاتها ونشاطها الفيزيائي للتأكد من أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية كانت واثقة من عدم حدوث أي شيء غريب".

#اسرائيل #طوفان الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

سمح بالنشر .. أسماء ورتب قتلى في جيش الاحتلال بينهم ضباط كبار

ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى".. والمقاومة تواصل إطلاق الصواريخ

إعلام عبري يزعم: مصر تجري مفاوضات مع حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة

الاحتلال يقتل مستوطناً في سديروت.. ويقرر وقف إخلاء مستوطنات أشكول

طوفان الأقصى: كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم 6 (فيديو)

شاهد ..مصدر أمني مصري: مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع بلبنان ردا على إطلاق قذائف وحزب الله يتبنى..

الأخبار الرئيسية

photo_2023-10-09_01-09-11

شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في قطاع غزة

كيف سترد "إسرائيل" على "طوفان الأقصى"؟ إليك السيناريوهات المرجحة

الجنوب اللبناني على حافة الانفجار: صفي الدين يلوّح بتكرار مشهد دخول المستوطنات و قبلان: انتظروا الحزب في تل أبيب

20231008114351

فوضى في "إسرائيل".. إصابة 4 جنود بنيران صديقة وقتيل بانقلاب دبابة

photo_2023-10-08_19-09-06

رشقات صاروخية كبيرة صوب تل أبيب وعسقلان (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية