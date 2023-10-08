شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون، الليلة، في عدة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت عدة منازل في بيت حانون ورفح وخانيونس، وتل الهوا بمدينة غزة.

وقال مراسلنا إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا بعدة صواريخ، إضافة إلى منطقة العطاطرة غربي بيت لاهيا، وقصفت منزلا في بلدة القرارة جنوب القطاع.

كما شنت عدة غارات على محيط منطقة الكرامة بغزة، واستهدفت منزلا في منطقة مصبح شمال رفح، وأخرى على مدينة دير البلح وسط القطاع، وفي محيط مسجد الشهداء شرق حي الشجاعية.

وأكدت مصادر طبية وصول عدة إصابات وشهداء نتيجة قصف منزل في مخيم بشيت برفح لعائلة أبو هلال، كما أوقع القصف دمارا بالمنازل الملاصقة للمنزل المستهدف.

وأكد شهود عيان أن الطائرات شنت سلسلة غارات على عدة أهداف منها منزل في بلدة القرارة على أطراف مدينة خان يونس.

وفتحت بحرية الاحتلال نيرانها صوب شاطئ مدينة غزة والسودانية، فيما قصفت المدفعية عدة مواقع شرق محافظة خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، سلسلة غارات جديدة استهدفت منزلا في بيت لاهيا، وآخر قرب مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ومسجدا في مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة مسلم في منطقة المنشية ببيت لاهيا، وآخر يعود لعائلة أبو عودة قرب مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال عدة قذائف تجاه شاطىء بحر خان يونس جنوب القطاع، ولم يبلغ عن إصابات، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف منطقة الفرحين شرق خان يونس.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد على الأقل مسجد اليرموك في مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، وتسويته بالأرض، ووقوع أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين المحيطة به.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، منزلا في شارع النعايمة وعدة مواقع في شارع البنات بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ منزلا في شارع النعايمة، ما أدى لتدميره بشكل كامل، كما شنت عدة غارات على شارع البنات.

وأضافوا أن مدينة بيت حانون تتعرض لعدة غارات غير مسبوقة، بشكل عنيف.

و استشهد 413 مواطنا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة، و13 آخرين في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد 413 مواطنا بينهم 78 طفلا، و41 سيدة، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لعدد من المنازل والأبراج السكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفي المحافظات الشمالية، استشهد منذ أمس السبت 13 مواطنا (7 أمس و6 اليوم) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في عدة محافظات، فقد استشهد اليوم شاب خلال مواجهات اندلعت عند مدخل بلدة بيتا، جنوب نابلس، فيما استشهد ثلاثة مواطنين قرب حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس، وشاب في الخليل، وآخر في أريحا، في حين أصيب عشرات المواطنين، بينهم 33 إصابة بالرصاص الحي.

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