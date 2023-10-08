  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"كتائب القسام" تنشر مشاهد من اقتحام الكوماندوز البحري لقاعدة "زيكيم" العسكرية بحرا (فيديو)

الإثنين 09 أكتوبر 2023 01:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كتائب القسام" تنشر مشاهد من اقتحام الكوماندوز البحري لقاعدة "زيكيم" العسكرية بحرا (فيديو)



غزة/سما/

نشرت "كتائب القسام" مشاهد اقتحام الكوماندوز البحري القسامي لقاعدة "زيكيم" العسكرية عبر البحر في اللحظات الأولى لمعركة "طوفان الأقصى" وإجهازهم على عدد كبير من الجنود الإسرائيليين.

وكان الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري التابع لحركة المقاومة الإسلامية قد بث مقطع فيديو يظهر لحظات اقتحام مقاتلي الكتائب لقاعدة "رعيم" العسكرية التي كانت مقر القيادة الإسرائيلية لفرقة غزة.

 

وأظهر المقطع في بدايته استخدام مقاتلي القسام في عملية الاقتحام دراجات نارية وسيارات خاصة خلال عملية الاقتحام، ثم أظهر مقاتلين وهم يطلقون نيران أسلحتهم الرشاشة خلال تحركهم في ممرات القاعدة.

واحتوى المقطع كذلك على صور لجثث جنود إسرائيليين ملقاة في ممرات القاعدة ومبانيها المختلفة.

وانتهى المقطع بمشاهد تظهر المقاتلين الفلسطينيين وهم يعودون إلى قطاع غزة عقب إنهاء عملية الاقتحام مصحوبة بتعليق صوتي يؤكد نجاح عملية الاقتحام، والعودة بغنائم وأسرى.

وقاعدة "رعيم" تعرف باسم "مقر قيادة فرقة غزة" وهي قوة عسكرية كبيرة مكونة من جميع التشكيلات العسكرية الإسرائيلية وقريبة من قاعدة المدرعات، ومهمتها الأساسية تأمين كل الحدود مع مصر من شرقي رفح إلى السودانية، وصولا إلى مستوطنة زيكيم داخل إسرائيل.

#كتائب القسام

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يتخذ قرارت ضد غزة..

سمح بالنشر .. أسماء ورتب قتلى في جيش الاحتلال بينهم ضباط كبار

في سابقة هي الأولى منذ 1973.. ماذا يعني إعلان إسرائيل حالة "الحرب"؟

ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى".. والمقاومة تواصل إطلاق الصواريخ

إعلام عبري يزعم: مصر تجري مفاوضات مع حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة

الاحتلال يقتل مستوطناً في سديروت.. ويقرر وقف إخلاء مستوطنات أشكول

طوفان الأقصى: كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم 6 (فيديو)

الأخبار الرئيسية

الجنوب اللبناني على حافة الانفجار: صفي الدين يلوّح بتكرار مشهد دخول المستوطنات و قبلان: انتظروا الحزب في تل أبيب

20231008114351

فوضى في "إسرائيل".. إصابة 4 جنود بنيران صديقة وقتيل بانقلاب دبابة

photo_2023-10-08_19-09-06

رشقات صاروخية كبيرة صوب تل أبيب وعسقلان (فيديو)

الجيش-الأمريكي-حاملة-طائرات100-730x438

واشنطن تحرك “حاملة طائرات هجومية” نحو "إسرائيل" وحماس تعلق

أبو عبيدة: مقاتلو القسام تمكنوا اليوم من اقتياد عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين إلى قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية