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الاحتلال يقتل أسراه

أبو عبيدة: مقاتلو القسام تمكنوا اليوم من اقتياد عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين إلى قطاع غزة

الأحد 08 أكتوبر 2023 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة: مقاتلو القسام تمكنوا اليوم من اقتياد عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين إلى قطاع غزة



غزة/سما/

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبوعبيدة، عن تمكن مقاتلي القسام من اقتياد عدد كبير من أسرى من قوات العدو إلى قطاع غزة اليوم الأحد.

وأكد أبو عبيدة خلال تسجيل صوتي بثته قناة الأقصى الفضائية  مساء اليوم عن تمكن مجاهدو القسام من الوصول إلى منطقة مفكاعيم وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى قتل وإصابة عدد كبير من قوات العدو.

وولفت إلى أن مقاتلوا القسام تمكنوا من توثيق قتل العدو لعدد من أسراه.

وبين أن قوات القسام لاتزال موجودة وتدير القتال في منطقة مفلاسيم، كما أكد أن المقاتلين تمكنوا من الانسحاب من قاعدة أورين بعد الانتهاء من مهمتها والإجهاز على عدد كبير من قوات العدو.

وأضاف:" يا أبناء شعبنا وأمتنا تتواصل بمعية الله وتأييده معركة طوفان الأقصى بكل عنفوان وتقدير وتوفيق لمجاهدينا في كل محاور القتال.

#غزة #ابو عبيدة

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