3 شهداء برصاص الاحتلال قرب حاجز قلنديا العسكري

القدس المحتلة/سما/

- استشهد ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرب حاجز قلنديا العسكري.

وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب، بوصول ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال، و8 إصابات، إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

وبحسب وزارة الصحة الشهداء هم: "الشهيد محمد زياد عبد الجليل حميد (٢٤ عاماً)، الشهيد أمجد ماهر عليان خضير (٣٦ عاماً)ّ، والشهيد ثائر سامي علي كسبة (١٧ عام

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت قرب حاجز قلنديا العسكري، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر صوب الشبان، ما أدى لاستشهاد ثلاثة شبان، وإصابة 8 آخرين.