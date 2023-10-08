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باريس تعلن عن مقتل مواطن فرنسي جراء هجوم حماس على"إسرائيل"

الأحد 08 أكتوبر 2023 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس تعلن عن مقتل مواطن فرنسي جراء هجوم حماس على"إسرائيل"



باريس/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن مقتل مواطن فرنسي نتيجة للهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن البعثة الدبلوماسية الفرنسية في إسرائيل لم تتمكن بعد من تحديد مكان تواجد العديد من المواطنين الفرنسيين.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن "البعثة الدبلوماسية الفرنسية تبذل قصارى جهدها لمعرفة مصير العديد من المواطنين المفقودين".


وكانت قناة "BFMTV" قد أفادت أن هناك سبعة فرنسيين في عداد المفقودين.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، خلال مقابلة أجرتها مع "BFMTV"، إن باريس لا تخطط بعد لإجلاء مواطنيها من إسرائيل، وأن الدبلوماسيين يدرسون الوضع في مدن البلاد.

وأشارت بورن إلى أن الرحلات الجوية المباشرة إلى إسرائيل لم تتوقف بعد، بالرغم التوقف المؤقت لرحلات الخطوط الجوية الفرنسية.

#باريس

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