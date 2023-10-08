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السيسي وشولتس يؤكدان ضرورة العمل لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

الأحد 08 أكتوبر 2023 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي وشولتس يؤكدان ضرورة العمل لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي



القاهرة/سما/

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتس، بحثا فيه الجهود الرامية لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بأن الطرفين أكدا على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري، للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية، أخذا في الاعتبار التداعيات الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.


وشدد السيسي على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع من خلال دعم مسار التهدئة ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل ومستدام على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

#اسيسي

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