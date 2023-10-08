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السيسي يؤكد للرئيس عباس دعمه للقضية الفلسطينية

الأحد 08 أكتوبر 2023 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يؤكد للرئيس عباس دعمه للقضية الفلسطينية



القاهرة/سما/

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيه الأخير دعمه للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة.

وشدد السيسي على ضرورة بذل كل الجهود والقيام بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف التصعيد الجاري وضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد دعمه للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة.

ونوه عباس بأهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للفلسطينيين في القطاع.

وجدد التأكيد على أن "الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

#السيسي

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