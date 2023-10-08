الحكومة الفلسطينية: الحلول الإسرائيلية الأمنية لن تفيد بشيء والحل الوحيد يكمن بإنهاء الاحتلال

رام الله/سما/

أعلنت رئاسة الوزراء الفلسطينية أنها بدأت من اللحظة الأولى تحركا عربيا ودوليا لوقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة ووقف شلال الدم.

وأشارت إلى أنها أوضحت للعالم أن الحلول الأمنية التي تتبناها لن تفيد بشيء فالحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال.



وأضافت أنه بتوجيه من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بدأت بحملة لرفع المعاناة عن شعبنا في قطاع غزة. وطلبت من سفارتنا في جمهورية مصر العربية فحص الخيارات مع أشقائنا في مصر من أجل توصيل المساعدات عبر معبر رفح

وأكدت أنها بدأت أمس حملة تبرع بالدم وهي مستمرة وندعو أبناء شعبنا للتبرع بالدم من خلال المراكز المخصصة لذلك. وأشارت إلى أنه تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف من أجل إيصال حزمة مساعدات من الأدوية الى أهلنا في قطاع غزة، وإرسال وفد طبي أيضا

وأوعزت رئاسة الوزراء "لوزارة الخارجية بتوجيه سفرائنا لشرح الموقف والحال الذي يعانيه شعبنا سواء في مدينة القدس وإرهاب المستوطنين وحصار قطاع غزة".

وتابعت: "شعبنا واحد وموحد أينما كان فعندما يعاني في مكان نعاني في كل مكان وهذه المعاناة تنتهي بإنهاء الاحتلال"