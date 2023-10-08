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شبكة "nbc news" الأمريكية: "إسرائيل" تترنح من صدمة هجوم حماس

الأحد 08 أكتوبر 2023 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
شبكة "nbc news" الأمريكية: "إسرائيل" تترنح من صدمة هجوم حماس



القدس المحتلة/سما/

قالت شبكة "nbc news" الأمريكية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذر من صراع طويل الأمد وصعب بعد عملية "طوفان الأقصى" المفاجئة التي أطلقتها حركة حماس فجر السبت 7 أكتوبر.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن تحذير بنيامين نتنياهو من حرب طويلة وصعبة قادمة، ورد في الوقت الذي ما زال الجيش الإسرائيلي يواجه فيه المقاتلين الفلسطينيين بينما يشن ضربات انتقامية على قطاع غزة المكتظ بالسكان.


وأفادت "nbc news" بأن إسرائيل كانت في حالة صدمة يوم الأحد بعد هجوم غير مسبوق نفذه مقاتلو حماس جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل المئات من الإسرائيليين بالإضافة إلى احتجاز رهائن.

وأكدت أن العملية الجريئة التي قامت بها الجماعة الفلسطينية المسلحة برا وجوا وبحرا، لقد تركت إسرائيل تترنح.

وفي وقت سابق الأحد، عينّ رئيس الحكومة نتنياهو، الجنرال المتقاعد جال هيرش، مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين في عملية "طوفان الأقصى".

وأوعز نتنياهو إلى كافة الوزارات بالخضوع لتعليماته في كل ما يتعلق بملف الأسرى والمفقودين في قطاع غزة.

وكان نتنياهو قد قال في أول تصريح يدلي به منذ بدء عملية المقاومة الفلسطينية "نحن في حالة حرب، وحماس شنت هجوما قاتلا مفاجئا على إسرائيل ومواطنيها".


وأكد نتنياهو أنه أمر بتطهير المستوطنات من المسلحين في إشارة إلى مقاومي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

هذا، اعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفها بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.

وفجر السبت، أطلقت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

#اسرائيل

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