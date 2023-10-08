حالة هلع بين الإسرائيليين تفرغ رفوف المتاجر من السلع الغذائية (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

انتشرت حالة هلع كبيرة بين الإسرائيليين عقب انطلاق معركة "طوفان الأقصى" ما تسبب بخلو رفوف المتاجر من السلع والمواد الغذائية.

وأظهر مقطع فيديو من أحد المتاجر في تل أبيب، افتقاره لأهم السلع الغذائية.

ووفقا لتقارير إعلامية بدأ سكان تل أبيب في شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة من المتاجر عقب إطلاق حركة حماس معركة "طوفان الأقصى"، حيث اختفت البضائع الأساسية كالخبز والحليب والبيض والحبوب من رفوف المتاجر.

وأشارت التقارير إلى أن بعض المتاجر عمدت إلى بيع البضائع بشكل مجزأ، بحيث لا يحصل أي مشتر على أكثر من علبة حليب واحدة، أو أكثر من طبق بيض.

وبحسب التقارير فقد اتفق جميع موظفي المتجر الذين تمت مقابلتهم على أن الناس كانوا يشعرون بالذعر، والذي تم بدا عن طريق الإقبال المهول على شراء البضائع والمواد الغذائية تحسبا للمستقبل.

وأشار موظفو المتجر إلى أن أكثر المنتجات الغذائية التي يتم التركيز على شرائها هي الخبز والبيض والحليب والماء والمعكرونة والأرز، إلى جانب الخضروات.

نوفوستي