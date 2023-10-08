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تل أبيب تأمر الإسرائيليين بمغادرة سيناء بشكل عاجل

الأحد 08 أكتوبر 2023 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب تأمر الإسرائيليين بمغادرة سيناء بشكل عاجل



القدس المحتلة/سما/

دعت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، مواطنيها الإسرائيليين المتواجدين في ‎سيناء المصرية إلى مغادرتها فورا، بغية تقليص وجودهم في الأماكن العامة بالخارج .


جاء ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل إسرائيليين اثنين ومرشد سياحي مصري على يد أحد أفراد الأمن المصريين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن السلطات تعمل على التحقيق في حيثيات الحادث.

وكانت تقارير قد أفادت بأن عدة إسرائيليين قتلوا في موقعين على الأقل في مصر يوم الأحد، وفقا لوسائل الإعلام المصرية والإسرائيلية.

وكان مصدر أمني مصري قد نفى صحة ما تناولته إحدى القنوات غير المصرية، نقلا عن إحدى الصحف الأجنبية بشأن وجود أحداث في سيناء.


وتحدثت تقارير إعلامية نقلتها إحدى الوكالات الأجنبية وعدد من القنوات عن مقتل 6 إسرائيليين في سيناء، وأكد المصدر المصري أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، مطالبا كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل النشر.

وجاء هذا التطور بعد مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر برصاص شرطي مصري صباح اليوم الأحد.

#اسرائيل

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