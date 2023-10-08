ملك الأردن: سيستمر التصعيد الخطير في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

عمان/سما/

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن الأوضاع ستتفاقم وسيستمر التصعيد الخطير في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأكد العاهل الأردني خلال الاتصال يوم الأحد على أهمية التنسيق بين الأردن والاتحاد الأوروبي للعمل على وقف التصعيد.

وحذر الملك عبد الله الثاني من التداعيات الخطيرة على جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة بأكملها.

وشدد الملك على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لدفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وفي السياق ذاته، أكد الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على ضرورة تعزيز التنسيق العربي لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.



ولفت العاهل الأردني خلال الاتصال إلى ضرورة العمل معا لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أهمية ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي والإنساني.

وأوضح الملك أن هناك تواصلا مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد.