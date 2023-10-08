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بلينكن: لا يوجد دليل على تورط إيران في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

الأحد 08 أكتوبر 2023 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: لا يوجد دليل على تورط إيران في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي



واشنطن/سما/

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه ليس لدى الولايات المتحدة أي دليل على تورط إيران في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.


وقال بلينكن في مقابلة مع "سي إن إن": "لم نرصد بعد دليلا على أن إيران أمرت بتنفيذ هذا الهجوم أو أي علاقة لها به، لكن هناك بالطبع علاقات طويلة الأمد بينهما (إيران وحماس)".

وبحسب بلينكن، فإن حركة حماس ما كانت لتكون بالقوة التي هي عليها الآن بدون مساعدة إيران، على الرغم من خضوعها لعقوبات من الولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أجرى اليوم الأحد، اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

يأتي ذلك، بينما أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيراني، اللواء محمد باقري، أن "عملية طوفان الأقصى حولت كابوس انهيار الكيان الصهيوني إلى الواقع، وأثبتت أن جهودا يائسة، مثل العرض السخيف لعملية التطبيع، لن تكون قادرة على منع انهيار بيت العنكبوت".

كما وصف وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، الأحداث الأخيرة بالعفوية "نتيجة لجرائم الكيان الصهيوني المستمرة ضد فلسطين".

#بلينكن

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