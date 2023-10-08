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حماس تكشف ما الذي ينتظره الأسرى الإسرائيليون لديها

الأحد 08 أكتوبر 2023 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف ما الذي ينتظره الأسرى الإسرائيليون لديها



القدس المحتلة/سما/

صرح ممثل حركة حماس حازم قاسم أن الحركة ترفض وقف إطلاق النار مع إسرائيل ما دامت الأخيرة تواصل التصعيد واستهداف المدنيين.

وقال قاسم لوكالة ريا نوفوستي إن "الاحتلال الإسرائيلي في ذروة تصعيده للحرب، وعدوانه على المدنيين، وفي هذه الظروف لا يمكننا الحديث عن هدنة".

كما أكد قاسم أنه من السابق لأوانه الحديث عن الوساطة، لأن “ساحة المعركة هي التي تحدد من يسيطر على الوضع”.

وأشار ممثل الحركة إلى أن الحديث عن الجنود الإسرائيليين الأسرى سيبدأ بعد انتهاء عملية طوفان الأقصى.

وأوضح أن هذا الموضوع من اختصاص كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس).

في أعقاب العملية العسكرية التي قامت بها حركة حماس، بدأت الطائرات الإسرائيلية بضرب أهداف في قطاع غزة، في حين تشير آخر البيانات لسقوط 370 قتيلا، وإصابة أكثر من 2200 آخرين.


وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن روسيا تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

#حماس

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