413 شهيد بينهم أطفال ونساء.. الصحة: 8 مجازر على الأقل بحق العائلات جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم، عن استشهاد 413 مواطنًا منهم 78 طفلًا و 41 سيدة، بالاضافة إلى تسجيل 2300 جريحًا منهم 213 طفلًا و140 سيدة.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل 8 مجازر على الأقل حتى اللحظة بحق العائلات راح ضحيتها نحو 54 جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أمس.

وقال وزارة الصحة في بيان لها:"كل التحية والاجلال لشعبنا الصابر والمرابط والذي يواجه هجمة شرسة من قوات الاحتلال الاسرائيلي ويقدم الغلي والنفيس في سبيل حريته

وأضافت أن لجنة الطوارئ بوزارة الصحة تتابع عن كثب تنفيذ خطة الطوارئ وتؤكد ان كافة الادارات والوحدات والمرافق الصحية الحكومية والاهلية تعمل في حالة اتزان لتادية واجبها تجاه شعبها خلال العدوان الاسرائيلي الغاشم.

وأكدت الوزارة ان الطواقم الطبية اكتسبت خبرات كبيرة استطاعت من خلالها التعامل مع حجم ونوعية الاصابات جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن مركز المعلومات بوزارة الصحة سجل استشهاد 413 مواطناً منهم 78 طفلا و 41 سيدة بالاضافة الى تسجيل 2300 جريحاً منهم 213 طفلا و 140 سيدة.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل 8 مجازر على الاقل حتى اللحظة بحق العائلات ،راح ضحيتها نحو 54 مواطناً، مؤكدة أن اشتداد العدوان الاسرائيلي يزيد المشهد الصحي تعقيدا مع ما نعانيه من عجز كبير في الادوية والمستهلكات الطبية والوقود جراء الحصار الاسرائيلي.

وبينت أن استمرار ازمة الكهرباء يشكل تحديا امام المنظومة الصحية وخطراً على حياة مئات الجرحى والمرضى في الاقسام الحساسة.

وأكدت على أن الطواقم الفنية والهندسية تعمل على مدار الساعة من اجل ضمان عمل المولدات الكهربائية التي تحتاج 40 الف لتر من السولار يوميا في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة 12 ساعة وهو ما يقدر بمليون لتر سولار شهريا.

وطالبت المجتمع الدولي وكافة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لاعادة تشغيل خطوط الكهرباء لما تسببه من خطر على المنظومة الصحية والانسانية.

وشددت على أنها تحتاج تحركا عاجلا من كافة الجهات لدعم احتياجاتنا الطارئة من الادوية والمستهلكات الطبية والوقود والمولدات الكهربائية ذات القدرات العالية.

ووجهت كل التحية والاجلال لشهدائنا الابرار وجرحانا البواسل للطواقم الطبية الثابتة في ميدان الشرف والواجب وتقدم رسالتها الانسانية الوطنية بكل تفاني واقتدار

ووجهت أيضا كل التحية والاعتزاز بوسائل الاعلام التي تناضل بشرف واقتدار بالكلمة والصورة المعبرة.