مصر: الوضع الحالي يعرض حياة المدنيين للمخاطر ..

القاهرة/سما/

أكد وزير خارجية مصر سامح شكري لنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، أن الوضع الحالي في قطاع غزة يعرض حياة المدنيين للمخاطر نتيجة غياب آفاق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، إن الاتصال الهاتفي بين سامح شكري وأنطونيو تاياني جاء في إطار متابعة تطورات التصعيد في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مناطق متفرقة.

وذكر المتحدث أن سامح شكري أكد خلال الاتصال على أهمية العمل على وقف التصعيد الجاري بكافة السبل، والحيلولة دون انزلاق الوضع إلى المزيد من العنف والمعاناة الإنسانية وتعريض حياة المدنيين للمخاطر.

وأوضح سامح شكري أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من وقوع هذا السيناريو المؤلم نتيجة غياب آفاق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الممتلكات والحقوق الفلسطينية.

كما جدد الوزير المصري التذكير بأهمية تكثيف الجهود الدولية والتنسيق بين جميع الأطراف المؤثرة من أجل الدفع بمسار التهدئة.



وحث الأطراف على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحيلولة دون الدخول في دائرة مفرغة من المواجهات المسلحة، مؤكدا على المخاطر الوخيمة لهذا الأمر على المدنيين الأبرياء وتبعاته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور عن كثب للدفع بجهود احتواء الأزمة خلال الأيام القادمة.