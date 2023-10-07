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جيش الاحتلال: دمّرنا 800 هدف في غزة

الأحد 08 أكتوبر 2023 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: دمّرنا 800 هدف في غزة



القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال، أن قواته "دمّرت 800 هدف في غزة"، منذ أمس السبت. مدعيا أنه أسْر العشرات من مقاتلي المقاومة. كما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه لا يزال عناصر من المقاومة في "غلاف غزة".

وفي مؤتمر صحافي عقده الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، مساء اليوم، قال إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترصد وتراقب أنشطة "حزب الله" في المناطق الحدودية جنوبي لبنان. ووفقه، فقد قصفت عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وعلى "ثلاث جولات"، نحو 120 هدفا في محيط بيت حانون في القطاع.

وقال الناطق إن عشرات الأطنان من الذخيرة قد أسقطت في الهجوم. وذكر أن "حي بيت حانون هو بمثابة وكر إرهاب لحماس، ويتم تنفيذ العديد من الأنشطة ضد إسرائيل من هناك، وذلك أيضًا كجزء من القتال في الأيام الأخيرة. وهذه خطوة مهمة في الهجوم كجزء من المعركة".

كما تمّ في الوقت نفسه تم استهداف نفق كانت تستخدمه حماس تحت مبنى شاهق، شمال مدينة غزة، وفق ادعاء الاحتلال الذي قال إنه "يوجد مسجد بالقرب من النفق، مما يثبت مرة أخرى أن حماس تستغل الأماكن المقدسة والسكان المدنيين من أجل الترويج للإرهاب".

#اسرائيل #غزة #طوفان الاقصى

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