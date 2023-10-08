الإعلان عن مقتل عدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية و"الشاباك" في "طوفان الأقصى"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن مقتل 4 آخرين من عناصرها خلال عملية "طوفان الأقصى"، بعدما سبق أن أعلنت في وقت سابق عن مقتل 30 من عناصرها.

وكشفت شرطة الاحتلال، أسماء القتلى وهم: العريف فاديم بليش، الضابط في اليمام، وقائد فصيلة في مديرية "تنسيق عمليات الإنفاذ ك"، والمفتش ستاس شينكمان، الضابط في الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب (CTU)، والرقيب دينيس بليكن، والرقيب أول ديبورا أبراهام.

وأعلن أيضا الشاباك الإسرائيلي، اليوم الأحد عن مقتل 5 من عناصره في اشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين بغلاف غزة.

فيما إعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أنه باشر العمل على إخلاء 5 مستوطنات كمرحلة أولى من مستوطنات غلاف غزة.

وأعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي عصر اليوم الأحد أن "إسرائيل" في حالة حرب، وذلك في أعقاب الأحداث التي وقعت منذ صباح أمس السبت في مستوطنات غلاف غزة.

وسابقًا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات الطائرات المقاتلة شنت غارة جوية قوية على قطاع غزة، حيث هاجم الجيش أهدافًا في المناطق القريبة من السياج في بيت حانون.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في أعقاب التقارير عن إطلاق صاروخ اعتراضي في شمال البلاد: "حدد الجيش الإسرائيلي هدفًا يتحرك باتجاه أراضي دولة إسرائيل وأطلق صاروخًا اعتراضيًا تجاهه، وتبين الفحص أنها ليست طائرة معادية ولا تشكل خطرًا على السكان.

وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن": "هذا أخطر هجوم على إسرائيل منذ يوم الغفران".

وارتقى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 370 فلسطينيًا، فيما أصيب 2200 آخرين.

وفي "إسرائيل"، أعلنت وسائل إعلام عبرية ظهر اليوم الأحد أن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 600 قتيل منذ صباح أمس السبت، حيث أشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن أكثر من 2000 مصاب إسرائيلي نقل إلى المستشفيات منذ بداية الاشتباكات في غلاف غزة.ش