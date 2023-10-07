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جيش الاحتلال يصدر بيانا بشأن اعتراض "مسيرة لبنانية" شمال البلاد

الأحد 08 أكتوبر 2023 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يصدر بيانا بشأن اعتراض "مسيرة لبنانية" شمال البلاد



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال رصد هدف يتحرك نحو البلاد وأطلق صاروخ اعتراض نحوه، مشيرا إلى أنه بعد الفحص تبين أن الهدف لم يكن قطعة جوية معادية، نافيا تنفيذ غارات على لبنان.


وقال الجيش في بيان: "متابعة للتقارير عن انطلاق صاروخ اعتراض في شمال البلاد، فقد رصد الجيش هدفا يتحرك نحو الأراضي المحتلة وأطلق صاروخ اعتراض حيث اتضح بعد الفحص أن الحديث ليس عن قطعة جوية معادية، ولم يتم تنفيذ أي غارة على الأراضي اللبنانية".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتنفيذ منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" عملية اعتراض فوق مدينة صفد لهدف جوي يحتمل أنه طائرة مسيرة في شمال البلاد.

وقالت وسائل الإعلام، إن طائرة مسيرة انطلقت من داخل الأراضي اللبنانية، دخلت إلى المناطق الشمالية للبلاد، وتم إسقاطها بواسطة أنظمة "باتريوت".

#اسرائيل

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