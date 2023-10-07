بلينكن: هذا "أسوأ هجوم على إسرائيل منذ حرب 73".. قد يكون هناك أمريكيون بين الرهائن في غزة

واشنطن/سما/

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الحكومة الأمريكية تعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك مواطنون أمريكيون بين الرهائن المحتجزين الآن في غزة.

قال بلينكن لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن هذا هو "أسوأ هجوم على إسرائيل منذ حرب يوم الغفران عام 1973".



وأضاف: "تركيزنا الأول هو التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه.. نحن ننظر في الطلبات الإضافية التي قدمها الإسرائيليون".

وشدد بلينكن على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل رسالة واضحة للغاية مفادها أنه "لا أحد يحاول الاستفادة من هذا في أي مكان آخر".