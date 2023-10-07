  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السفارة الأمريكية في مصر تصدر تحذيرا لرعاياها

الأحد 08 أكتوبر 2023 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الأمريكية في مصر تصدر تحذيرا لرعاياها



القاهرة/سما/

حذرت السفارة الأمريكية في مصر رعاياها وطالبتهم بممارسة المزيد من الوعي الأمني والاحتياطات عقب الحادث الأمني الذي وقع صباح اليوم بمحافظة الإسكندرية.


وذكرت السفارة في بيان لها أنها على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل العديد من السياح الأجانب في الهجوم الذي وقع بمحافظة الإسكندرية.

وأشارت إلى أن هذا الحادث قد يكون مرتبطا بالأعمال العدائية المستمرة في غزة وإسرائيل.

وكان مراسلنا نقل عن مصدر أمني مصري اليوم الأحد، تأكيده مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر.

وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.

ولفت المصدر الأمني إلى أن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأصيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".

#امريكا

الأكثر قراءة اليوم

أبو عبيدة يزف بشرى سارة لأسرانا وأبناء شعبنا

ارتفاع عدد القتلى والمصابين الإسرائيليين إلى رقم غير مسبوق

الاحتلال يتخذ قرارت ضد غزة..

في سابقة هي الأولى منذ 1973.. ماذا يعني إعلان إسرائيل حالة "الحرب"؟

سمح بالنشر .. أسماء ورتب قتلى في جيش الاحتلال بينهم ضباط كبار

مصر لـ"إسرائيل": حزب الله سيقتحم مستوطنات الشمال في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في غزة

مقتل 3 قادة في الشرطة الإسرائيلية خلال هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-10-07_16-01-02

الإعلان عن مقتل عدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية و"الشاباك" في "طوفان الأقصى"

photo_2023-10-08_11-19-05

ارتفاع عدد الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

c67d3849a24136af5f7d599e

إعلام عبري يزعم: مصر تجري مفاوضات مع حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة

توماس فريدمان: هجوم "حماس" أسوأ يوم في تاريخ "إسرائيل"

طوفان الأقصى: كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم 6 (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية