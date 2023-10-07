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جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد وحدة "الشبح".. صورة

الأحد 08 أكتوبر 2023 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد وحدة "الشبح".. صورة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل العقيد روي ليفي قائد وحدة النخبة متعددة الأبعاد، المعروفة باسم وحدة "الشبح" الإسرائيلية، أثناء اشتباكات مع عناصر "حماس" في غلاف غزة، أمس السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، حسبما نقلت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" إن ليفي قاد وحدته وكان أول من دخل المعركة في كيبوتس رعيم، "من أجل إنقاذ المواطنين المحاصرين في منازلهم".

وحتى الآن سمحت السلطات الإسرائلية بنشر أسماء 44 عسكريا، بينهم ظباط كبار، و30 شرطيا قتلوا خلال اشتباكات مع عناصر "كتائب القسام" التابعة لحركة "حماس"، منذ أمس السبت.

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