إعلام عبري يزعم: مصر تجري مفاوضات مع حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة

غزة/سما/

زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن مصر تجري مفاوضات مع حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين المحتجزي لدى المقاومة في غزة

ونقلت القناة 12 عن مصدر سياسي قوله: " مصر تجري مفاوضات مع حماس من أجل إطلاق سراح المستوطنين الأسرى من كبار السن والأطفال في غزة، وفق ادعاء القناة.

وفي سياق متصل نقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول سياسي قوله: "مصر تسعى لاقناع حماس بالإفراج مجانا عن الأسرى الإسرائيليين الأطفال وكبار السن".

ولاحقا نفى مصدر سياسي إسرائيلي ما ورد عن المفاوضات بشأن الأسرى

وقال مصدر سياسي رسمي لـ "قناة 13" تعقيبا على ما ورد في صحيفة العربي الجديد: لا يوجد أي مفاوضات مع مصر حول الأسرى والمختطفين"

وفي وقت سابق كشفت مصادر مصرية مطلعة على الوساطة، التي تقودها القاهرة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عن فحوى الاتصالات المتواصلة منذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى".

وقال مصدر مصري، في حديث خاص "للعربي الجديد"، اليوم الأحد، إنه خلال اتصالات جرت في ساعة متأخرة من مساء السبت، طالب المسؤولون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتدخل مصري لإطلاق عملية تفاوض تمهيدية وسريعة، لإطلاق سراح الأسرى المصابين وكبار السن.

وكشف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، عن نقل القاهرة رسائل إسرائيلية إلى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تضمنت تحذيرات من استخدام أسراها دروعاً بشرية أو استخدامهم لتأمين المناطق السكنية، قائلا: "طلب الجانب الإسرائيلي من المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري المساعدة في تحديد إحداثيات عامة للمناطق التي قد يكون تم وضع الأسرى بها، تجنبا لاستهدافها".

وقال مصدر آخر إن الإدارة الأميركية، عبر سلسلة اتصالات على مستويات عسكرية واستخبارية، طالبت القاهرة بممارسة ضغوط على حركة حماس لوقف التحركات الهجومية تجاه الأراضي المحتلة، ومستوطنات غلاف غزة.

ولفت المصدر إلى أن مسؤولي الإدارة الأميركية طالبوا القاهرة باستخدام أوراق الضغط الموجودة في أيديهم لمنع "حماس" من مواصلة الهجوم وتطويره، حيث تلقت القاهرة مطلباً أميركياً بإغلاق معبر رفح لأجل غير مسمى لحين استجابة "حماس" للمطالب الخاصة بوقف الهجوم، لتمكين إسرائيل من استعادة السيطرة على المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، وتطهير المستوطنات.

وأوضح المصدر المصري، لـ"العربي الجديد"، أن قيادة الحركة أكدت، خلال الاتصالات معها، أن وقف إطلاق النار غير خاضع لاتفاق، وأنه إذا كانت تل أبيب ترغب في وقف الحرب، فلتتوقف من طرف واحد بشكل كامل وتمتنع عن قصف قطاع غزة، ووقتها ستراجع "حماس" خططها، على حد تعبير المصدر.



وأوضح المصدر أنّ "حماس" أكّدت أنه لن يجرى النظر في أية مطالب إسرائيلية، أو التجاوب مع الوسطاء، قبل توقف إسرائيل بشكل كامل عن استهداف المباني المدنية في قطاع غزة، كاشفاً أنّ "حماس رفضت منح أية معلومات بشأن أعداد الأسرى الموجودين لديها وطبيعتهم"، مشدّدة على أنّ تلك المعلومات هي جزء أصيل من عملية استرداد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وما سيلحقها من مطالب جديدة في فترة لاحقة.

وكشف المصدر عن أن الساعات الماضية جرى خلالها اتصال على مستوى أمني بين مسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية، وآخرين في إيران، بحث الوضع في قطاع غزة، قائلا: "لا يمكن القول إنه جرى الاتفاق على أمور بعينها أو ترتيبات خاصة، ولكن الأمر انحصر في تبادل الرؤى، ومناقشة التداعيات الخاصة بالعملية العسكرية في إطار تبادل التقديرات، وخشية القاهرة من التأثيرات المترتبة على أمن المنطقة".

وأسرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، عشرات من جنود الاحتلال الإسرائيليين، وذلك خلال عمليتها المستمرة منذ ساعات صباح أمس تحت مسمى "طوفان الأقصى"، والتي تأتي رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة وعدوانه على المسجد الأقصى.