طوفان الأقصى: كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم 6 (فيديو)

غزة/سما/

أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، البلاغ العسكري رقم (6)، في معركة (طوفان الأقصى).

وقالت كتائب القسام في البلاغ العسكري إن "سلاح الجو التابع لكتائب القسام شارك في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى بالانقضاض على مواقع العدو وأهدافه بـ 35 مسيرةٍ انتحاريةٍ من طراز "الزواري" في جميع محاور القتال".

ونشرت الكتائب مشاهد لطائرة "الزواري" الانتحارية التي دخلت الخدمة خلال معركة طوفان الأقصى وشاركت في التمهيد الناري لعبور مجاهدي القسام إلى أراضينا المحتلة.