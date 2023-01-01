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"طوفان الأقصى".. جنرال إسرائيلي: سيستغرق الأمر منا سنوات حتى نفهم الضربة التي أصابتنا

الأحد 08 أكتوبر 2023 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"طوفان الأقصى".. جنرال إسرائيلي: سيستغرق الأمر منا سنوات حتى نفهم الضربة التي أصابتنا



القدس المحتلة/سما/

قال جنرال إسرائيلي سابق إن ما وقع أمس السبت، من اندلاع عملية "طوفان الأقصى" سيستغرق من "إسرائيل" سنوات لفهمه.


ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن الجنرال غيرشون هكوهين، أن ما وقع من عمليات تسلل وقتل لمئات الإسرائيليين في عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية سيستغرق من "إسرائيل" سنوات لفهمه على أرض الواقع.


وحذر الجنرال الإسرائيلي من عدم التهاون مع ما يجري من مواجهة بين الجيش وحركة حماس في قطاع غزة، بدعوى أنه ليس هذا هو الوقت المناسب للخطأ، مشددا على ضرورة التركيز في العمل العسكري أمام الفصائل الفلسطينية المختلفة في القطاع.


وطالب غيرشون هكوهين بضرورة اتباع الحيطة والحذر من أجل التعافي من حالة الألم التي انتابت الداخل الإسرائيلي جراء عملية "طوفان الأقصى"، مشيرا إلى احتمال دخول دولة الاحتلال حرب متعددة الجبهات.


 

#اسرائيل

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