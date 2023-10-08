ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 600

القدس المحتلة/سما/

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 600.





وبحسب القناة 13 الإسرائلية: "قتل ما لا يقل عن 600 جندي ومدني في هجوم مفاجئ على إسرائيل، وأصيب أكثر من 2000 آخرين".





وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل المحتل، منذ صباح السبت"، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الفلسطيني المحتل.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات المسلحين إلى الأراضي المحتلة، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".