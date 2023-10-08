جيش الاحتلال يطالب سكان شمال إسرائيل بمغادرة المنطقة فورا ..

القدس المحتلة/ سما/

توصية سكان شمال إسرائيل بمغادرة المنطقة

تاريخ النشر:08.10.2023 | 11:32 GMT | أخبار العالم

[توصية سكان شمال إسرائيل بمغادرة المنطقة]

Sputnik

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أفادت قناة i24 News التلفزيونية الإسرائيلية، بأن السلطات نصحت سكان المناطق الحدودية الشمالية في إسرائيل، بمغادرة المنطقة بسبب مخاوف من تصعيد النزاع مع "حزب الله".

وقالت القناة: "تم نصح السكان في المراكز السكنية الحدودية بشمال إسرائيل، بالجلاء عن المنطقة وسط مخاوف من تصعيد النزاع مع حزب الله".

أمس السبت أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأنه يجري حشد عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش الإسرائيلي كافة، وتعزيزات على الحدود مع لبنان، تحسبا لأي طارئ. واليوم الأحد أعلن الجيش الإسرائيلي أن مدفعيته قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات.

ويأتي ذلك، بعد إعلان حزب الله اللبناني تأييده لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس يوم السبت. واليوم الأحد، أكد الحزب أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

في وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أن السلطات ستقوم بإجلاء جميع سكان المنطقة القريبة من حدود غزة خلال 24 ساعة.