  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"كان" الإسرائيلية: نتنياهو تخطى الحكومة والكابينيت وصادق على بند الحرب دون مشاورات

الأحد 08 أكتوبر 2023 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كان" الإسرائيلية: نتنياهو تخطى الحكومة والكابينيت وصادق على بند الحرب دون مشاورات



القدس المحتلة/ سما/

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأحد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة والمجلس الوزاري السياسي والأمني، وقرر المصادقة على بند الحرب دون إجراء مشاورات.

وأجرى نتنياهو تقييما للأوضاع في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأحد، بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، ورئيس أركان الجيش،و عدد من الوزراء والضباط.

وقال نتنياهو بوقت سابق أمس "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت اليوم الأحد وقف استقبال الطائرات الأجنبية القادمة إليها، مع تكدس المسافرين في مطار بن غوريون.

ويأتي ذلك في اليوم الثاني لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس"، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، فيما امتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

وفي آخر التطورات، أفاد مراسلنا من قطاع غزة بأن أعدادا كبيرة من المقاتلين الفلسطينيين نفذوا عملية اقتحام بواسطة طائرات شراعية إلى مناطق داخل غلاف غزة.

الأكثر قراءة اليوم

أبو عبيدة يزف بشرى سارة لأسرانا وأبناء شعبنا

ارتفاع عدد القتلى والمصابين الإسرائيليين إلى رقم غير مسبوق

الاحتلال يتخذ قرارت ضد غزة..

في سابقة هي الأولى منذ 1973.. ماذا يعني إعلان إسرائيل حالة "الحرب"؟

سمح بالنشر .. أسماء ورتب قتلى في جيش الاحتلال بينهم ضباط كبار

مصر لـ"إسرائيل": حزب الله سيقتحم مستوطنات الشمال في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في غزة

مقتل 3 قادة في الشرطة الإسرائيلية خلال هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة

الأخبار الرئيسية

طوفان الأقصى: كتائب القسام تصدر البلاغ العسكري رقم 6 (فيديو)

photo_2023-10-08_13-12-43

"طوفان الأقصى".. جنرال إسرائيلي: سيستغرق الأمر منا سنوات حتى نفهم الضربة التي أصابتنا

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 600

جيش الاحتلال يطالب سكان شمال إسرائيل بمغادرة المنطقة فورا ..

أبو عبيدة: تم استبدال بعض القوات وإرسال أخرى داخل أراضينا المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية