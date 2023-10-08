"كان" الإسرائيلية: نتنياهو تخطى الحكومة والكابينيت وصادق على بند الحرب دون مشاورات

القدس المحتلة/ سما/

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأحد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة والمجلس الوزاري السياسي والأمني، وقرر المصادقة على بند الحرب دون إجراء مشاورات.

وأجرى نتنياهو تقييما للأوضاع في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأحد، بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، ورئيس أركان الجيش،و عدد من الوزراء والضباط.

وقال نتنياهو بوقت سابق أمس "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت اليوم الأحد وقف استقبال الطائرات الأجنبية القادمة إليها، مع تكدس المسافرين في مطار بن غوريون.

ويأتي ذلك في اليوم الثاني لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس"، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، فيما امتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

وفي آخر التطورات، أفاد مراسلنا من قطاع غزة بأن أعدادا كبيرة من المقاتلين الفلسطينيين نفذوا عملية اقتحام بواسطة طائرات شراعية إلى مناطق داخل غلاف غزة.