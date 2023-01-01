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السيسي وملك الأردن يصدران بيانا بشأن الأوضاع في فلسطين

الأحد 08 أكتوبر 2023 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي وملك الأردن يصدران بيانا بشأن الأوضاع في فلسطين



وكالات / سما/

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حول الأوضاع في فلسطين.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "الاتصال تناول التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة والتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقنا للدماء ومنعا للمزيد من تدهور الأوضاع".

كما تم التوافق على "مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة، وصولا لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة".

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