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أبو عبيدة: تم استبدال بعض القوات وإرسال أخرى داخل أراضينا المحتلة

الأحد 08 أكتوبر 2023 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة: تم استبدال بعض القوات وإرسال أخرى داخل أراضينا المحتلة



غزة / سما/

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام يوم الأحد، إن مجاهدو القسام وفي إطار معركة "طوفان الأقصى" المتواصلة يخوضون اشتباكات ضارية، ويواصلون القتال على محاور عدة، "مثخنين الجراح في صفوف العدو".

وأكد أبو عبيدة في بيان، "لقد تمكنت قيادة القسام منذ ليلة أمس باستبدال بعض قوات القتال بقوات أخرى وإرسال قوات أخرى، كما تقوم مدفعية القسام بالدعم الناري بقذائف الهاون والصواريخ، وكان آخرها إسناد المجاهدين بمغتصبة اسديروت".

ودعا أبناء شعبنا في كل ساحات الوطن للانخراط في هذه المعركة، "التي سيخلدها التاريخ وستتغنى بها الأجيال بعون الله".

وكان القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، اعلن يوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

ومنذ بدء العملية وبحسب بيان الوزارة، فقد بلغ إجمالي ما وصل لمستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان 232 شهيدًا و1697 جريحًا بإصابات مختلفة.

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