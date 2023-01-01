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"نقطة عار جديدة في سجلهم الأسود".. جنبلاط يستنكر الإدانات الغربية لعملية "طوفان الأقصى"

الأحد 08 أكتوبر 2023 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نقطة عار جديدة في سجلهم الأسود".. جنبلاط يستنكر الإدانات الغربية لعملية "طوفان الأقصى"



وكالات / سما/

استنكر الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان وليد جنبلاط بشدة موقف الدول الغربية من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" ضد إسرائيل.

وكتب جنبلاط عبر شبكة X ("تويتر" سابقا)، إنه "في الأيام الصعبة يقع الفرز والدول التي تدعي الحضارة واحترام حقوق الإنسان تعود إلى جذورها الاستعمارية فتاريخها ملطخ بدم الابرياء من الجزائر الى سائر الشعوب العربية".

ووصف إدانة فرنسا وبريطانيا وأوروبا عملية حماس بأنها "نقطة عار جديدة في سجلهم الأسود"، مؤكدا أن "فلسطين والقدس ستبقيان للعرب والمسلمين".

   

وكانت معظم الدول العربية دانت الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، إثر إعلان حركة "حماس" عن بدء عملية "طوفان الأقصى"أمس السبت.

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