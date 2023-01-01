القناة 13 الإسرائيلية: مقاتلون فلسطينيون يسيطرون على سيارة في "مفكاعيم" ويتوجهون إلى الشمال

القدس المحتلة/ سما/

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين تمكنوا اليوم الأحد من السيطرة على سيارة في مفكاعيم وتوجهوا إلى الشمال.

ونشرت وسائل إعلام عبرية مقكع فيديو يوثق الاشتباكات مع السيارة التي سيطر عليها مجموعة من مقاتلي غزة.

ويأتي ذلك مع استمرار عملية "طوفان الأقصى"، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما تتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، وامتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر عبرية بأن مقاتلي حركة "حماس" سيطروا على موقع "كيسوفيم"، ورفعوا راية الحركة عليه.

في حين شنت القوات الإسرائيلية سلسلة ضربات جوية استهدفت منازل قيادات بارزة في حركة "حماس" بالإضافة إلى عدد من المباني العامة والخاصة في قطاع غزة.