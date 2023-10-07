الاشتباكات مع القسام متواصلة بـ 8 مواقع إسرائيلية..الاحتلال: "بعيدون في النجاح بالقضاء عليهم"

القدس المحتلة / سما /

على الرغم من مرور 24 ساعة على عملية "طوفان الأقصى"، وتسلل أكثر من 1000 مقاتل من كتائب القسام إلى مستوطنات "غلاف غزة"، وبلدات إسرائيلية بالجنوب، بيد أن الاشتباكات مع زالت مستمرة في 8 مواقع إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: العمليات لا تزال مستمرة في 8 مواقع بمحيط قطاع غزة، مستعدون للمواجهة على كل الجبهات، وسنواصل حماية أمن المواطنين الإسرائيليين".

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، فإن اشتباكات مسلحة تدور الآن مع مقاومين فلسطينيين في مستوطنة ياتيد بغلاف غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية :" نحن بعيدون كل البعد عن الاعلان عن نجاحنا في القضاء على جميع المسلحين الذين تسللوا من غزة "لا زال هناك مسلحين في الغلاف ".

مسلحو القسام يخضون اشتباكات في عدة مواقع إسرائيلية

قالت كتائب القسام إن مقاتليها لا يزالون يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع إسرائيلية.

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام في بلاغ عسكري رقم 3 : "لا زال مجاهدو كتائب القسام يخوضون اشتباكات ضاريةً في عدّة مواقع قتال داخل أراضينا المحتلة منها: أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم، وتقوم مفارز المدفعية بإسناد المقاتيلن بالقذائف الصاروخية".

مسلحون تسللوا إلى قاعدة "رعيم" العسكرية

أفاد مراسل القناة 14 الإسرائيلية بحدوث تبادل إطلاق النار في مستوطنة ياد في غلاف غزة بين قوات الأمن ومسلحين فلسطينيين.

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها سيطروا على قاعدة رعيم العسكرية، مقر قيادة فرقة غزة، وعادوا إلى القطاع.