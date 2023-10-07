واشنطن : تعمل مع شركاء آخرين لاحتواء الصراع في غزة ..

القدس المحتلة/ سما/

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض السبت أن “من المبكر جدا القول” إذا كانت إيران “متورطة مباشرة” في الهجوم الذي تشنه حماس ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها حاليا “أي مؤشر” في هذا الاتجاه.

لكن المسؤول أضاف أنه “ليس هناك شك” في أن حماس “ممولة ومجهزة ومسلحة” من جانب نظام طهران.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت إن الولايات المتحدة تعمل مع حكومات أخرى لضمان عدم انتشار الأزمة واحتوائها في غزة بعد هجوم دام نفذته حركة حماس على إسرائيل.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن الولايات المتحدة ليس لديها أي معلومات في الوقت الراهن لتحديد ضلوع إيران في الهجوم على إسرائيل على الرغم من أن دعم طهران القائم منذ وقت طويل لحماس معروف تماما. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب.