نحو 260 شهيدًا بغزة و300 قتيل إسرائيلي وسط قصف عنيف على القطاع

غزة/ سما /

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى 256 شهيدًا، وأصيب 1788، بينما قتل 300 إسرائيلي وأصيب أكثر من 1800 في هجمات نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" في مستوطنات غلاف غزة، وبهجمات صاروخية تجاه المدن الإسرائيلية منها تل أبيب وغيرها.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن من بين الشهداء 20 طفلاً، فيما أصيب 121 من مجمل عدد الإصابات.

بينما ذكرت الصحة الإسرائيلية أن العشرات لا زالت حالتهم حرجة.

ولم تتوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة طوال الليل، وطالت منازل لقيادات من حماس والقسام، ولعائلات مواطنين، إلى جانب تدمير مقرات حكومية تابعة لحماس، وأراضٍ زراعية وخالية، وأبراج سكنية دمرت بالكامل.

ونتابع معكم تطورات الأوضاع لحظة بلحظة:

-ارتقاء الشهيد حامد كمال أبو عون نجل عضو المكتب السياسي لحركة حمــاس، برفقة ثلاثة من أطفاله في استهداف منزلهم فجر اليوم.

-تدمير برج وطن السكني والتجاري وسط مدينة غزة، وكذلك دمرت برج العكلوك في شارع النصر، عمارة مطر السكنية على مدخل مخيم النصيرات.

-تدمير منازل قادة حماس وهم: قائد حركة حماس في غزة "يحيى السنوار"، ورئيس لجنة العمل الحكومي "عصام الدعاليس"، والقيادي "محمود الزهار"، والقيادي "صلاح البردويل"، والقيادي "نزار عوض الله"، والقيادي "أبو حامد أبو عون"، والقيادي "غازي حمد"، والقيادي "فتحي حماد"، والقائد "أبو معاذ السراج".



-المقاومة تواصل إطلاق صواريخ.