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طائرات الاحتلال تدمر منازل قيادات بارزة في "حماس"

الأحد 08 أكتوبر 2023 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تدمر منازل قيادات بارزة في "حماس"



غزة / سما/

دمرت طائرات حربية إسرائيلية، منازل قيادات في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة في اليوم الثاني من معركة "طوفان الأقصى".

وأفادت مصادر امنية فلسطينية بان القصف طال منزل رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار في خانيونس جنوبي القطاع، فيما قصف مكتبه بمدينة غزة لاحقًا.

ودمرت طائرات الاحتلال منزل القيادي في حماس  فتحي حماد قرب مسجد الرباط في بيت لاهيا.

واستهدفت أيضا منزل عضو المكتب السياسي في حماس نزار عوض الله بحي النصر بمدينة غزة.

كذلك دمرت الطائرات منزل القيادي البارز في الحركة محمود الزهار في مدينة غزة.

كما قصف منزل رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس في مخيم النصيرات.

ودمرت طائرات الاحتلال منزل القيادي غازي حمد بمدينة رفح ومنزل القيادي صلاح البردويل في مدينة خان يونس.

وقصفت منزل إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي لـ"حماس" وتدميره بالكامل في رفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزل القياديين في الحركة كمال أبو عون وعصام السراج.

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