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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع بلبنان ردا على إطلاق قذائف وحزب الله يتبنى..

الأحد 08 أكتوبر 2023 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع بلبنان ردا على إطلاق قذائف وحزب الله يتبنى..



القدس المحتلة / سما /

أطلقت صباح اليوم الأحد، عدة قذائف هاون من لبنان صوب جبل الشيخ تجاه مزارع شبعا المحتلة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف الحدود اللبنانية بقذائف المدفعية، حيث سمع دوي انفجارات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إن "القذائف التي أطلقت من لبنان أصابت موقعا عسكريا إسرائيليا في مزارع شبعا".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تدمير خيمة حزب الله بواسطة مسيرة انتحارية.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إطلاق قذائف من لبنان، ويقول إنه "يراقب الوضع كاملا ومستعد لجلب ثمن باهظ أن تطورت الأوضاع".

وعقب ذلك، صدرت تعليمات للإسرائيليين قرب حدود لبنان بدخول المناطق المحصنة والملاجئ، بعد تعرض المنطقة لإطلاق هاون.

وأصدرت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان.

حزب الله يتبنى عملية إطلاق القذائف

واستهدفت القذائف موقع الرادار الإسرائيلي في محيط مزارع شبعا، وموقع رويسات العلم الإسرائيلي بالقصف مجددا في تلال كفرشوبا.

وتنبى حزب الله الهجوم على ثلاثة مواقع للجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وجاء في بيان مقتضب لحزب: "قصف مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة".

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