" فشل كارثي".. مسؤولون أمريكيون: هجوم حماس فاجأ الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية

واشنطن/سما/

قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير نشرته السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلعت موظفي لجنة المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ على الوضع المتكشف في إسرائيل صباح يوم السبت، وفقاً لاثنين من مساعدي الكونغرس المطلعين، مع تزايد التساؤلات حول مدى معرفة الولايات المتحدة وإسرائيل ما إذا كانت حماس ستشن هجومها المفاجئ.

وأطلع مسؤولو الإدارة الموظفين على تقارير الوضع على المستوى السري، حسبما قال أحد الموظفين، وكلاهما على علم بالإحاطات وطلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات الحساسة. ولدى موظفي الكونغرس أسئلة أكثر من الإجابات في هذه المرحلة حول كيف يبدو أن المخابرات الإسرائيلية لم تكن على علم بالهجمات.

هجمات حماس على إسرائيل فشل استخباراتي

وصف ميك مولروي، المسؤول السابق في البنتاغون وضابط وكالة المخابرات المركزية، الهجمات بأنها "فشل استخباراتي"، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات محتملة على النشاط السيبراني قبل الهجوم.

وفي حين ألقى باللوم في الفشل في المقام الأول على المسؤولين الإسرائيليين، إلا أنه قال إن المخابرات الأمريكية كان يجب عليها أيضاً أن تلتقط بعض المؤشرات.

ولا توفر الولايات المتحدة تغطية دفاعية جوية لإسرائيل، لكن البلدين يتبادلان المعلومات الاستخبارية. قال مولروي: "كان ينبغي عليهم أن يلتقطوا شيئاً بهذا الحجم"، وأضاف أن تعقيد العملية يشير إلى أن دولة قومية مثل إيران كانت على الأرجح وراءها، مشيراً إلى أن أحد الأسباب ربما كان إفشال المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والسعودية.



وقال مولروي: "إذا كانت إيران وراء ذلك وتنسق ذلك بأي شكل من الأشكال، فإن لديهم وكلاء متعددين حول إسرائيل، ويمكنهم التصعيد من خلال بدء الهجمات من اتجاهات متعددة، بما في ذلك سوريا". وقال مسؤول أمني إسرائيلي سابق لصحيفة بوليتيكو إن الهجوم غير المسبوق كان بمثابة فشل "كارثي" سمح بحدوثه بسبب "الفوضى" في القوات المسلحة الإسرائيلية وأجهزة المخابرات.

وقال تشاك فريليتش، النائب السابق لمستشار الأمن القومي في البلاد: "إنه فشل من حيث الاستخبارات والعمليات" مضيفاً: "من الواضح أننا لم نكن مستعدين على الإطلاق لهذا الأمر. لقد تم احتلال مقر الفرقة المسؤولة عن غزة، وهم في حالة من الفوضى، وبالتالي تأخر الرد برمته". وقال الموظف الأول إن موظفي لجنة المخابرات بمجلس النواب طلبوا من الإدارة إطلاع الأعضاء على الأمر عندما يعودون الأسبوع المقبل من العطلة. ولم يرد متحدث باسم مجلس الأمن القومي على الفور على طلب للتعليق.

حماس تفاجئ الجميع بهجومها على إسرائيل

في سياق متصل، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن هجوم حماس فاجأ مسؤولي المخابرات الإسرائيلية، ولا سيما الأساليب المختلفة التي استخدمها المسلحون للدخول إلى إسرائيل والخروج منها، وفقاً لمسؤول دفاعي كبير مطلع على المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها عن حماس قبل الهجوم وطلب عدم الكشف عن هويته عند مناقشة الأمور الحساسة.



وقال المسؤول إن الهجوم الواسع، الذي كان ناجحاً في معظمه من وجهة نظر حماس، كشف عن بعض الإخفاقات الكبيرة لمؤسسة الدفاع الإسرائيلية وقد يغير تصور إسرائيل الاستراتيجي العام لحماس وقطاع غزة، ومن الممكن أن يكون لذلك تأثير بعيد المدى على الشرق الأوسط بأكمله. منذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، تحولت حماس من منظمة مسلحة إلى زعيمة منطقة تتمتع بالعديد من خصائص الدولة.

هجوم بري على غزة

قال مسؤول دفاعي كبير إنه من المرجح أن ترد إسرائيل بقوة على الهجوم، وربما تغير استراتيجيتها وتشن غزواً برياً على غزة، على الرغم من احتمال التوصل إلى نتيجة كارثية، حيث تشعر أن حماس لم تترك لها أي خيار.

وأكد مسؤولون أمريكيون في تصريح لشبكة "سي إن إن" يوم السبت، أنهم لم يتلقوا أي تحذير من خلال معلومات استخباراتية بأن حركة "حماس" تستعد لمهاجمة إسرائيل.

وأفادت "سي إن إن" بأن ذلك أدى إلى الارتباك حول كيفية فشل إسرائيل في اكتشاف التحضيرات للهجمات الصاروخية.



وذكر مسؤول كبير في الاستخبارات الأمريكية لـ"سي إن إن"، إن "قدرة حماس على تنسيق الهجمات على البلدات الإسرائيلية دون اكتشافها، أثارت مخاوف بشأن تكنولوجيا العمياء لجمع المعلومات بالنسبة لمسؤولي الاستخبارات الأمريكية".

وكان المسؤولون الأمريكيون يراقبون المؤشرات التي تشير إلى تصاعد التوترات في الأشهر الأخيرة لكن لم تكن هناك معلومات استخباراتية على المستوى التكتيكي لتنبيه المسؤولين الأمريكيين بأن هجوما بهذا الحجم سيحدث في هذا اليوم، حسبما ذكرته الشبكة.

وأشارت الشبكة إلى أن السؤال المطروح الآن على مسؤولي الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية هو ما إذا كانت هناك مؤشرات لم يتم إغفالها، أو ما إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة فشلتا في جمع أي معلومات من شأنها أن تساعد في التنبؤ بالهجوم، حيث صرح المسؤول بأن الإسرائيليين والأمريكيين سيجمعون تقارير في الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كانت هناك أشياء فاتت أو ما إذا كانت هناك معلومات استخباراتية تم جمعها وأسيء قراءتها أو ما إذا كانت هناك منطقة مظلمة تماما لم يعرفوا عنها شيئا.

كما ذكر مسؤول عسكري أمريكي كبير أن الولايات المتحدة "لم تتعقب أي هجوم وشيك على إسرائيل في الأيام القليلة الماضية".



وأوضح مسؤولون أمريكيون آخرون أنه "إذا كانت الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تشير إلى قرب وقوع الهجوم، فإنها بلا شك كانت ستشارك هذه المعلومات مع إسرائيل".

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الإسرائيليين لديهم أيضا بعضا من أفضل القدرات لاختراق الاتصالات المشفرة وهذا هو السبب جزئيا وراء صدمة المسؤولين الأمريكيين لعدم الكشف عن الاستعدادات لهجمات السبت.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية يركزون على فهم الاتصالات المؤمنة والتدريب المستخدم في الهجمات، وما إذا كان يتم تقاسم هذه المعرفة مع مجموعات أخرى في أماكن أخرى.

واعترف مسؤولون إسرائيليون علنا، السبت، بأنهم فوجئوا بالهجوم الصاروخي، وقالوا: "لقد فوجئنا هذا الصباح، أما عن الإخفاقات، فنفضل عدم الحديث في هذه المرحلة الآن، نحن في حرب ونقاتل".

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت لـ"سي إن إن": "أنا متأكد من أن هذا سيكون سؤالا كبيرا بمجرد انتهاء هذا الحدث، وأعتقد أنه سيتم الحديث عن مسألة الاستخبارات في المستقبل وسنعرف ما حدث".

وردا على سؤال مباشر عما إذا كان هذا فشلا استخباراتيا من جانب إسرائيل، أقر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، بوجود "عنصر المفاجأة"، لكنه قال إن الأسئلة المتعلقة بفشل الاستخبارات تتعلق بالمستقبل.

وتابع قائلا "سنصل إلى ذلك لاحقا، في الوقت الحالي، علينا أن نخوض حربا، وننتصر فيها كما قلت، وفي وقت لاحق سيكون لدينا الوقت للتحقيق في ما حدث".

في الأشهر الستة الماضية، حذر كبار مسؤولي الاستخبارات من أن أعداء إسرائيل، وخاصة إيران، و"الميليشيات " المرتبطة بها، بما في ذلك حماس، كانوا ينظرون إلى الانقسامات الشديدة الحالية في إسرائيل حول الإصلاح القضائي على أنها علامة على ضعف إسرائيل، وقالوا إن الافتقار إلى التماسك الوطني وأزمة الاحتياط العسكري عرَّضت البلاد للخطر.



جدير بالذكر أنه وفي فجر السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة، "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو". ورداً على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي "إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".