سحب طاقم سفارة الاحتلال في الأردن لهذا السبب..

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الاحتلال الإسرائيلي سحب طاقم سفارته في العاصمة الأردنية عمّان.

ووفق الصحيفة جاء ذلك بعد الحرب على غزة، خوفا من احتشاد مظاهرات أمام السفارة.

وشهد مناطق عدة في الأردن، السبت، تظاهرات وفعاليات شعبية تضامنا مع المقاومة الفلسطينية وتأييدا لعملياتها الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ودعما لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة.

وتظاهر المئات من الأردنيين، ظهر السبت، قرب مبنى السفارة الإسرائيلية في ضاحية الرابية غرب العاصمة عمان.

وشهدت محافظات في الشمال والجنوب والعديد من المخيمات الفلسطينية فعاليات ليلية للتضامن مع المقامة الفلسطينية، ودعما لعملية "طوفان