شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال جراء قصف إسرائيلي لمنزلين شمال قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين، فجر اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة، تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً لعائلة شبات على رؤوس ساكنيه في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى وجود عدد من الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال، فيما أفادت مصادر محلية باستشهاد 12 مواطنا من عائلة شبات جراء العدوان الإسرائيلي.

كم أعلنت وزارة الداخلية عن إرتقاء شهداء وإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو عمشة" في بيت حانون شمال قطاع غزة

وفي السياق قصفت طائرات الاحتلال عمارة الأسرى قرب المستشفى الأردني بمدينة غزة، كما قصفت منزلاً لعائلة أبو عمشة في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بشعة بحق عائلة فلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة، وذلك عقب استهداف منزلهم دون سابق إنذار.

واستهدفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ منزلا يعود لعائلة "أبو قوطة"، في منطقة الشابورة برفح جنوب القطاع، ما تسبب بارتقاء نحو 10 شهداء وأكثر من 20 إصابة؛ بينهم أطفال ونساء.

وتتواصل لليوم الثاني على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، صباح السبت، رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، واقتحاماته المتكررة وعدوانه على المسجد الأقصى.

وتخوض عناصر المقاومة الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من مستوطنات ما يعرف بـ"غلاف غزة"، بعد عمليات تسلل واقتحام نفذتها المقاومة بغتةً في عمق كيان الاحتلال، فيما ينفذ الاحتلال سلسلة غارات على قطاع غزة المحاصر.

وكانت كتائب القسام أعلنت توجيه ضربة صاروخية مدوية لتل أبيب، شملت إطلاق نحو 150 صاروخا، وذلك ردا على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة.

ودوت صافرات الإنذار الإسرائيلية بحلول الساعة الثامنة مساء في تل أبيب ومناطق واسعة من الداخل الفلسطيني المحتل.

وبحسب القناة الـ13 العبرية، فقد توقفت جلسة الحكومة الإسرائيلية بسبب الرشقة الصاروخية على تل أبيب.

ولأول مرة، دوت صافرات الإنذار قرب مدينة الخضيرة المحتلة، أقصى شمال فلسطين قرب حيفا، إضافة إلى منطقة المثلث على بعد 140 كيلومتراً عن قطاع غزة.

وكان الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، هدد الاحتلال، قائلا: "أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل".

يشار إلى أن عملية "طوفان الأقصى" أسفرت حتى الساعة عن مقتل أكثر من 350 إسرائيليا، وجرح نحو ألف، إضافة إلى أسر العشرات بينهم ضباط وجنود.