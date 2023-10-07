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ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7

الأحد 08 أكتوبر 2023 03:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7



رام الله/سما/

 اعلن مصدر طبي في مستشفى رفيديا، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة دير شرف، غرب نابلس.

والشهيد هو الشاب أحمد عاطف العواودة (19 عاما) وهو من بلدة دورا في الخليل.

وبارتقاء الشاب العواودة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7، وهم: محمود باسم اخميس (18 عاماً)، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، ويوسف نادر سليمان إدريس (19 عاما) من مدينة الخليل، والطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عاما) من قلقيلية، وعمرو يوسف إبراهيم عابد من البيرة، وكرم ناصر العايدي (22 عاما) من مخيم عين السلطان في اريحا، ومحمد عوض جربوعة (24 عاما) من بلدة بيتونيا.

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#الضفة الغربية

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