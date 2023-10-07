واشنطن تعلن موقفها من تورط إيران المباشر في "طوفان الأقصى"

واشنطن/سما/

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أنه "من المبكر جدا القول" إذا كانت إيران "متورطة مباشرة" في الهجوم الذي تشنه حماس ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن ليس لديها حاليا "أي مؤشر" على ذلك.

وأضاف أنه "ليس هناك شك" في أن حماس "ممولة ومجهزة ومسلحة" من جانب نظام طهران.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان أمس السبت، إن الولايات المتحدة تدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الذي شنته "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس ضد إسرائيل.

ووجه الرئيس الأمريكي تحذيرا لأي طرف آخر معاد لإسرائيل يسعى للحصول على ميزة في هذا الوضع، مردفا بالقول "إن دعم حكومتي لأمن إسرائيل قوي للغاية ولا يتزعزع".