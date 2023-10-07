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طهران: برج آزادي الشهير يحتفي بـ"طوفان الأقصى" ويتزين بالعلم الفلسطيني

الأحد 08 أكتوبر 2023 03:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: برج آزادي الشهير يحتفي بـ"طوفان الأقصى" ويتزين بالعلم الفلسطيني



طهران/سما/

تزين برج آزادي الشهير بالعاصمة الإيرانية طهران بـ"طوفان الأقصى" وبصورة العلم الفلسطيني وبكلمة "القدس" بمناسبة إطلاق الفلسطينيين عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مع صباح اليوم السبت.

وفي وقت سابق من مساء السبت 7 أكتوبر، احتشد آلاف الايرانيين وسط العاصمة طهران احتفالا بالهجوم العسكري الفلسطيني التاريخي "طوفان الأقصى" على إسرائيل، ورفعوا الأعلام الفلسطينية وصور المسجد الأقصى وأطلقوا الهتافات.

وحمل المحتشدون أيضا العلم الفلسطيني من الحجم الكبير وأشعلوا الألعاب النارية الاحتفالية، ورفعوا راية "حزب الله" اللبناني وصورا لقاسم سليماني.

كما سبق ردود الفعل الشعبية في إيران مواقف رسمية، إذ هتف نواب البرلمان الإيراني "الموت لإسرائيل" وأعلنوا دعمهم لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة ضد إسرائيل.

#طهران

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